Китайский синдром: как в Чувашии борются за свои земли с компанией из КНР

Жителям Моргаушского района Чувашии удалось отстоять свою землю, купленную китайскими бизнесменами предположительно под строительство молокозавода. Была продана земля, по которой пролегает дорога к участкам, выделенным для строительства домов для многодетных семей. Подробнее — в расследовании Федерального агентства новостей.

Жители деревень Эхветкасы и Москакасы узнали об этом случайно, когда, по их словам, увидели, что в августе четыре участка вдоль федеральной трассы начали огораживать столбиками, закрыв подъезд к арендованным участкам. На данный момент свои права население сел отстояло. Проблема в другом — надолго ли?

В конце 2000-х — начале 2010-х годов ООО «Роском», учредителем которого является Максим Архипов, по словам местных жителей, приобрел порядка 70 гектаров земли. Земли возле федеральной трассы и тогда были в высокой цене. Первоначально эти земли были сельскохозяйственного назначения.

Архипов каким-то образом устроил так, что все земли, которые он купил, были переведены из сельскохозяйственного назначения под индивидуальное жилищное строительство. До перевода земли в ИЖС Архипов, по словам жителей ближайших деревень, разрешал им бесплатно пользоваться землей, сажать картошку. Поэтому никто сразу тревогу бить не начал. До 2015 года люди пользовались землей, а потом ее перевели в ИЖС и пахать запретили.

Жители против ИЖС возражали. Но был создан целый проект с детским садом, магазинами, картинка очень красивая. Кроме того, обещали новые хорошие дороги. Поэтому люди смирились.

«На этой земле у федеральной трассы начали ставить столбы бетонные через каждые 20 метров в августе, — рассказывает местный активист Эдуард Мочалов. — Потом мы узнали, что землю купили китайцы, они сами уже приезжать начали. Все в панике — никто не мог толком объяснить, как земля продана, как было дело? Тогда местные жители решили сход граждан собрать, чтобы вызвать власть на разговор. Глава поселения тогда за народ стоял. Верхние власти хотели уговаривать. Но до этого времени инициативная группа в рамках закона вышла на депутатов поселения, чтобы провести собрание насчет запрета перевода земли в другой вид использования».

Архипов, видимо, сам строить не пожелал и выставил землю на продажу. Китайские бизнесмены, согласно официальному сайту ООО «Сычуань-Чувашия», в другом районе республики уже арендовали землю под строительство коровников — для агропромышленного комплекса. В феврале 2018 года была зарегистрирована компания ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания» с учредителем в Китае «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп Ко, Лтд».

Участок в Моргаушском районе мог бы подойти под строительство молокоперерабатывающего завода. Правда, всю землю «Сычуань» не взяли — где-то половину. Предположительно — для строительства молокозавода, общежития на 500 человек и очистных сооружений.

При этом на данный момент купленный участок под строительство молокозавода не подходит, поскольку разрешенный там вид использования — индивидуальное жилищное строительство. Вероятно, китайская сторона получила какие-то обещания по поводу перевода земель в необходимую категорию. Сделка состоялась, и новые владельцы начали огораживать свой участок, заодно и перекрыв дорогу.

«Седьмого ноября жители провели собрание в доме культуры, — продолжает собеседник ФАН. — Было принято решение земли эти больше не отчуждать и ни в какое новое использование не переводить. А если и переводить земли — то только под сельхозназначение. Народ не хочет таких инвесторов. Мы уже и в Интернете и по телевизору насмотрелись, как китайцы ведут бизнес в России. Власти же заранее предупредили, что 8 ноября приедет Владимир Аврелькин — министр экономики Чувашии, которого сейчас посадили в СИЗО (13 декабря Аврелькин был арестован по подозрению в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. — Прим. ФАН), и Артамонов (министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. — Прим. ФАН). Приехали они 8 ноября в сопровождении разных чиновников — полклуба собралось. Делегация китайцев прибыла. Но на их собрание ни один местный житель не пришел в клуб. Я там был — все министры были в шоке. Тогда министр Артамонов вышел к прессе и сказал: «Вы извините, возвращайтесь в Чебоксары, а мы поедем в деревню Эхветкасы, будем с жителями общаться». И они приехали в деревню саму вместе с китайцами. Но диалога с местными не получилось. Их послали. Там один человек выступил, мол, я дальнобойщик, я видел, что вы за Енисеем творите».

23 ноября председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Моторин собрал у себя совещание, на которое была приглашена китайская делегация. Об этом сообщил официальный сайт министерства экономического развития Чувашии.

«В совещании приняли участие заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, представители Минсельхоза Чувашии, администрации Моргаушского района, ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики», а также ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания», — написала пресс-служба министерства. — В рамках совещания обсуждался вопрос определения земельного участка под строительство завода по переработке молока. Отмечено, что правительство Чувашии «оказывает всестороннюю поддержку в поисках земли». Китайским партнерам на рассмотрение предложен ряд вариантов, одним из которых является земельный участок в индустриальном парке в моногороде Канаш, обустроенный всей необходимой инфраструктурой. В настоящий момент вопрос с определением земельного участка остается открытым, китайские партнеры ищут участок, соответствующий всем техническим параметрам проекта».

Как сообщают жители Моргаушского района, на данный момент китайские предприниматели не выбрали необходимый участок.

«Пока китайцы больше ничего не предпринимают, столбы поставили и на этом остановились, — говорит местный житель Виктор Петров. — Ходили слухи, что они требуют за эту землю деньги обратно, но им этих денег не дают. Никто не понимает, как они без народа, без слушаний, без согласований все это провернули. Это же противозаконно. Все против этого строительства. Не то чтобы против китайцев, а против вообще строительства здесь. Они каким-то образом перевели земли в ИЖС — хотя мы были против. А теперь вот они вообще ее продали. Я сам ходил в МФЦ и мне сказали — земля продана, 11 сентября сделка совершена. Через этот участок лежит дорога к арендованным многодетными семьями участкам. Столбы прямо на этой дороге поставили. Мы писали китайским представителям, просили хотя бы дорогу оставить для народа, там дорога для общественного транспорта. Они прислали ответ — категорически отказано».

После скандала, по словам местных жителей, глава Моргаушского района Ростислав Тимофеев и его заместитель Андрей Миронов им заявили, что «вообще были не в курсе проекта». Источник Федерального агентства новостей в местной администрации рассказал, что руководство района уговаривало китайцев, мол, заранее надо было предупредить — мы бы народ подготовили, все было бы нормально, а теперь — увы.

Кстати, плана строительства на приобретенных участках — что это должно быть и в какие сроки — до сих пор никто не видел.

Предполагается, что «Сычуань-Чувашия» потребует расторжения договора приобретения земли. Вот только продавец, возможно, не согласится на это.

Вся проблема в том, что сейчас в Чувашии профицит земли, особенно с видом разрешенного использования под ИЖС. Местные жители уже пресыщены ей и не хотят строиться. Продать такие участки фактически невозможно. Цены упали в разы. Естественно, ООО «Роском» был рад тому, что какое-то предприятие выкупило у них сразу такой большой объем.

Остается вопрос — почему администрация района не знала о том, что в их районе иностранные инвесторы предполагают строительство? И кто же все-таки дал обещание китайцам перевести земли в другой вид пользования, чтобы они могли построить молочный завод?

В результате действий или бездействия местной администрации, возможно, назревает международный скандал — ведь предприниматели из Поднебесной, вероятно, чувствуют себя обманутой стороной. Поэтому местные жители и собирают подписи под петицией о досрочной отставке Ростислава Тимофеева.