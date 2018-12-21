«Это презрительное отношение к украинскому народу»: в МИД РФ оценили учреждение праздника в честь Бандеры

Москва, 21 декабря. В министерстве иностранных дел России назвали решение Киева учредить на Украине «день Степана Бандеры» презрительным отношением к жителям страны.

Верховная рада утвердила список памятных дат и юбилеев, которые украинцы будут праздновать в 2019 году. В перечень попала 110-я годовщина со дня рождения лидера запрещенной в России «Организации украинских националистов» «Украинской повстанческой армии» Степана Бандеры.

В Москве националиста назвали «гнусным историческим персонажем». В МИД обратили внимание, что «это не только презрительное отношение к украинскому народу», большинство из которого не считает Бандеру «героем», но и откровенное презрение многочисленных жертв, которые погибли от руки его сторонников-националистов.

В России выразили сожаление, что «западные кураторы Киева», а также различные международные и правозащитные организации не отреагировали должным образом на этот шаг украинских властей.