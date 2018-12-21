В Чечне отреагировали на обвинения ОБСЕ в нарушении прав человека

Докладчик так называемого Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Вольфган Бенедек представил на постоянном Совете ОБСЕ доклад о нарушениях прав человека в Чечне и призвал Москву расследовать действия администрации правоохранительных ведомств республики до того, как эти займутся международные эксперты. Власти Чечни обвиняются в незаконных задержаниях и пытках представителей ЛГБТИ-сообщества, вымогательствах выкупа задержанных у родственников. Указывается, что Россия якобы отказалась пустить на свою территорию эксперта, проводившего расследование. Свой комментарий по поводу обнародованного доклада Федеральному агентству новостей дал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Реакция на этот доклад в Чечне будет абсолютно спокойная, — заявил ФАН Джамбулат Умаров. — Это буря в стакане, связанная с попыткой раздуть скандал о не имеющих места и оснований обвинениях в адрес Чечни, которые смонтированы, сконструированы, сшиты белыми нитками и уже канули в Лету. Наша реакция — это скорее жалость и грусть от непрекращающихся попыток оставить Чеченскую республику в зоне негативного внимания. Нам известен доклад господина Бенедека о преследованиях ЛГБТИ-сообществах, которое никак не представлено в Чечне и на всем нашем Северном Кавказе. Оно даже по всей России не представлено так, как во всем остальном мире: не потому, что их кто-то преследует, а потому, что менталитет другой у россиян и тем более — у горских народов Кавказа».

По словам Умарова, в Чеченскую республику приходили запросы от экспертов ОБСЕ с просьбой предоставить им возможность въезда и работы на территории Чечни, но их приезд не был согласован с министерством иностранных дел.

«Мы были готовы их принять, если бы они договорились с МИДом и соответствующими структурами, — пояснил Умаров. — Если бы уполномоченные федеральные органы власти сказали принять экспертов ОБСЕ, мы бы это сделали. Но соответствующие полномочия дает только МИД. Для посещения Чечни и работы специальной комиссии ОБСЕ необходимо было предоставить хоть сколько-нибудь аргументированные данные о нарушениях в Чеченской республике. Они представлены не были. Были представлены только ссылки на разные СМИ, причем немногочисленные. Со мной лично не связывался ни господин Бенедек, ни уполномоченные им лица. Надеемся, что ОБСЕ займется своими непосредственными делами. Нам, властям Чечни, МИД, аппарату уполномоченного по правам человека в России и так есть чем заняться — у нас и борьба с терроризмом, и насущные вопросы национальной политики. Отвлекаться на то, чтобы проверять фейковые вбросы, которые муссируются сомнительными, с моей точки зрения, СМИ — на это просто нет времени».

Чечня, в свою очередь, могла бы посоветовать ОБСЕ заняться другими вопросами, отметил чеченский министр: например, отношением к мусульманам в Европе, преследованиями по конфессиональному признаку, издевательствами со стороны ксенофобских сообществ.