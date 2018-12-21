MEADS уступает российским комплексам: военный эксперт развеял мечты Германии создать «Анти-Искандер»

Германия планирует получить доступ к засекреченной технологии, которая позволит разработать новое поколение системы ПРО для противостояния новейшему российскому оружию, в том числе «Искандерам». В настоящий момент Берлин ведет переговоры с Вашингтоном, об этом сообщает Defence News. Отмечается, что предмет обсуждения между государствами заключается в предоставлении Германии «шестого уровня доступа» к американским технологиям. Вместе с тем авторы статьи подчеркивают, что к конкретным соглашениям двум странам пока что прийти не удалось.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что данный комплекс давно разрабатывается совместными силами США, Германии и Италии. Разработка «Системы противовоздушной обороны средней дальности» (MEADS) ведется с 2014 года. Ракету для этого комплекса создает американская компания Lockheed Martin.

«Эта ракета фактически является ракетой от ЗРК Patriot. Сам комплекс интернациональный. После того, как он будет закончен, эти страны получат его. Америка должна будет создать порядка 50 комплексов, Германия — в два раза меньше, а Италия около 10. Этот проект должен был участвовать в конкурсе по созданию европейского комплекса противовоздушной обороны, но о том, что работы были завершены, информации не поступало», — говорит военный аналитик.

При этом поступало очень много информации о том, что данный комплекс сможет взаимодействовать с комплексом Patriot, передавать информацию по каналу обмена данными Link 16. Если говорить про характеристики вооружения, дальность поражения целей сравнима с характеристиками Patriot.

«То есть у самолета дальность — до 100 километров, у баллистической ракеты — до 35 километров. Фактически MEADS — это европейский аналог Patriot, только на шасси», — подчеркивает эксперт.

MEADS одновременно может обстреливать до 10 целей. Если сравнить его с российской новой установкой «Бук-М3», то можно констатировать, что российский комплекс по многим показателям превосходит европейскую разработку.

«Конечно, по заявленной дальности наш «Бук» выглядит поскромнее — это 70 километров. Но высота, по которой он работает, — это до 35 километров над поверхностью земли. При этом он может сбивать цели, которые летят до 3 километров в секунду. Про MEADS не говорилось, какие цели он может сбивать, но если сравнить с показателями ЗРК Patriot, то там идет речь о целях, которые летят со скоростью до 2 километров в секунду», — объясняет Алексей Леонков.

MEADS может сбивать дальние цели только при наличии в воздухе самолета. А значит, показать свою эффективность от сможет только при взаимодействии с другими комплексами.

Общая оценка стоимости данного проекта в разные годы приводилась по-разному. В 2010 году сообщалось, что все затраты на разработку комплекса достигли 20 миллиардов долларов.

«Не было информации о том, что комплекс поступил на вооружение. Он застрял где-то в разработках. Я думаю, это связано с тем, что американцы усиленно продвигали Patriot и тем самым тормознули работы по европейскому ЗРК, потому что ракета-то была американская», — напоминает Алексей Леонков.

В целом у Германии довольно плохо обстоят дела как с существующим вооружением, так и с новейшими разработками. В заключение военный эксперт развеял мечты Германии создать «Анти-Искандер».