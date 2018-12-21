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Лавров назвал вывод войск США из Сирии шагом в правильном направлении

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Лавров назвал вывод войск США из Сирии шагом в правильном направлении

Москва, 21 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение США о выводе американских войск из Сирии шагом в правильном направлении.

Лавров прокомментировал решение США вывести войска из Сирии. Российский министр отметил, что детали этого шага Вашингтона вызывают у Москвы много вопросов, в частности, Россия хочет выяснить, насколько согласовано в деталях это решение, и как оно будет (и будет ли) реализовываться. При этом глава МИД РФ позитивно оценил саму инициативу.

«Вывод незаконно находящихся на территории той или иной страны войск — это шаг в правильном направлении», — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров назвал вывод войск США из Сирии шагом в правильном направлении

Накануне, во время пресс-конференции, президент России Владимир Путин отметил, что не видит признаков вывода американских войск с территории Сирии.

Автор: Катерина Иванова
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