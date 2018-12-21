«Украина обречена»: Монтян заявила, что радоваться очередному кредиту МВФ могут только безумцы

Международный валютный фонд выделил Украине очередной транш объемом в 1,4 млрд долларов США. Как сообщают украинские СМИ, при этом международные валютные резервы Киева выросли до 20,1 млрд долларов, что является максимальным показателем за пятилетней срок.

О том, почему подавляющее большинство украинцев не рады этому известию, и что скрывается за «щедростью» международных кредиторов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала украинская общественница Татьяна Монтян.

Собеседница ФАН указала на мотивы действий МВФ.

«Надо же МВФ каким-то образом получить проценты на проценты», — предположила, рассмеявшись, Татьяна Монтян.

Как она полагает, ситуация, в которой Киев получает все новые и новые кредиты, понятна и и очень выгодна международным организациям, действующим на Украине.

«Этими деньгами будут заплачены проценты по ранее выданным Украине кредитам. Чего не понятно-то?» — пояснила общественница.

При этом Монтян крайне скептически отнеслась к сообщениям о «росте валютных резервов Украины».

«Какие там резервы? Это полнейшая абсолютная чушь, — объявила собеседница ФАН, напомнив, что реальная ситуация «крайне печальна». — Украина вышла на второе место среди должников МВФ, обогнав Грецию».

И это, по ее мнению, не предел.

«Еще немного, еще полмиллиарда, и мы переплюнем Аргентину. Пока мы на «почетном» втором, но очень скоро сможем выйти на чистое первое место», — считает Монтян.

Украинская общественница заявила, что радоваться очередному кредиту на Украине могут только очень недалекие люди.

«Это безумцы, что я могу сказать по этому поводу? Украина живет в долг, люди разбегаются, народ нищает. А богатеет только та свора, которая при власти», — с горечью прокомментировала происходящее на Украине Монтян.

По ее словам, в Киеве происходит типичная картина расслоения в обществе, усугубившаяся из-за социального кризиса: богатые стягиваются в благополучные районы, а бедные украинцы кучкуются в ужасных трущобах.

Надежд на изменение ситуации после выборов в следующем году, уверена Монтян, нет.