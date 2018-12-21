Сигнал возымел эффект: в Госдуме рассказали о реакции регионов на декриминализацию 282 статьи УК РФ

Совфед одобрил пакет законопроектов, частично декриминализирующий 282-ю статью Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства»).

Законопроекты, внесенные в парламент президентом России Владимиром Путиным, отменяют уголовную ответственность «за лайки и репосты» в отношении граждан, которые впервые преступили закон, но при условии, что их действия «не представляли серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Вместо уголовного наказания для граждан, впервые сделавших репост материала, содержание которого, согласно решению суда, могло возбудить ненависть или вражду, а также унизить человеческое достоинство, вводится административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 100 часов, либо административного ареста на срок 15 суток. Если же в течение года человек повторно нарушит закон, то против него уже возбудят уголовное дело.

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей писатель, депутат Государственной думы Сергей Шаргунов, после того, как пакет законопроектов, частично декриминализирующих статью «за лайки и репосты», подпишет президент, «миллионам пользователей Интернета станет легче дышать».

«Потому что перестанет нависать репрессивная дубина над головой каждого, кто зашел в Интернет», — пояснил Сергей Шаргунов.

При этом парламентарий заметил, что у него по-прежнему остаются критические замечания к действующему антиэкстремистскому законодательству.

«Но вот эти поправки в 282-ю статью УК РФ, которые предложил президент, одобренные Госдумой и Совфедом, показывают, что сигнал, отправленный обществом властям, возымел эффект. И еще до вступления нововведений в силу мы видим, что в регионах начали разваливаться дела, возбужденные против граждан — как правило, молодых людей, и, как правило, за посты, репосты, лайки, мемчики, песенки в плейлистах. И это очень важно, потому что молодежь не заслуживает жить в атмосфере страха», — заметил Сергей Шаргунов.

По его мнению, работа над гуманизацией уголовного законодательства в этой части должна продолжится.