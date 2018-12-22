Сирия: ФАН публикует видео встречи помощника МИД САР с делегацией из Франции

Дамаск, 22 декабря. Помощник министра иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Айман Сусан встретился с бывшим министром, депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани, а также сопровождающую его делегацию. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе встречи стороны обсудили последние событий в сирийской республике, на региональной и европейской аренах.

По словам Сусана, стойкость сирийского народа и сила армии САР не позволила Западу осуществить цели по развалу этой страны. Вмешательство посторонних стран во внутренние дела Сирии было направлено на усложнение кризиса в стране, поскольку это будет на руку действиям террористических группировок.

По словам помощника министра, зависимость ЕС от США привела к потере независимости организации. Незаконные санкции, которые были введены против САР, сделали Евросоюз соучастником Вашингтона.

Мариани со своей стороны выразил удовлетворение последними событиями, произошедшими в Сирии. В первую очередь, экс-министр был рад тому, что страна восстановила безопасность и стабильность.

В свете последних событий ЕС должен переосмыслить свой подход в отношении Сирийской Арабской Республики, уверен он. Необходимо отменить введенные против республики санкции, подчеркнул Мариани.

Напомним, что в июле 2017 года и в марте 2018 года Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против ряда высокопоставленных сирийских чиновников и ученых из-за их роли в разработке и применении химического оружия. Кроме того, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини говорила, что возможность введения новых санкций также будет рассматриваться в будущем.

В ноябре США ввели новые санкции против Сирии, Ирана и России. Поводом для такого решения стали якобы имеющее место тайные поставки иранской нефти Дамаску при содействии Москвы.