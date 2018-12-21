«Протон-М» вывел на орбиту российский военный спутник

Москва, 21 декабря. Ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту российский военный спутник. Об этом сообщил в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как уточняется в сообщении, ракета стартовала 21 декабря в 03.20 по московскому времени с космодрома «Байконур».

«Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что космический аппарат был запущен в интересах российского оборонного ведомства. Предстартовые операции и старт ракеты были проведены в штатном режиме.

Ракета-носитель «Протон-М» была доставлена на «Байконур» в июне для того, чтобы выводить на орбиту спутники министерства обороны РФ. Ракету производит Центр имени Хруничева. Ранее сообщалось, что до конца 2018 года Центр завершит строительство восьми ракет «Протон-М».