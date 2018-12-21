В ОСК рассказали о четырех вариантах ремонта «Адмирала Кузнецова»

Москва, 21 декабря. Точное место ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» пока не определено, в настоящее время рассматривается четыре варианта, сообщил в пятницу президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Рассматриваются четыре варианта, у каждого из которых есть своя цена и свои особенности», — сказал он.

Рахманов уточнил, что для ремонта судна может быть приобретен док, также доковать «Адмирала Кузнецова» могут в одном из уже существующих передаточных сооружений, передает «Коммерсант».

Кроме того, по словам президента ОСК, существует еще два варианта мест, где может продолжиться ремонт корабля. Называть их Рахманов не стал. Он отметил, что сначала необходимо провести «ряд геологических и инженерных изысканий».

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проходил ремонт на одном из крупнейших в мире доков ПД-50 в Мурманске. Однако в конце октября из-за перебоя в электроснабжении док затонул. «Адмирал Кузнецов» был отбуксирован на 35 СРЗ.

Как передавала «Газета.ру», в результате инцидента судно серьезных повреждений не получило. В Минобороны РФ сообщили, что ремонт «Адмирала Кузнецова» продолжится в соответствии с планом.