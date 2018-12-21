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Россия

Сенаторы одобрили закон об отмене национального роуминга

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Сенаторы одобрили закон об отмене национального роуминга

Москва, 21 декабря. Совет Федерации России поддержал закон об отмене национального роуминга. Сенаторы обязали операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, которые совершаются по всей территории России.

Закон об отмене национального роуминга должен вступить в силу с 1 июня следующего года.

Согласно закону, российские операторы должны установить для своих клиентов «одинаковые условия оказания услуг» связи для каждого абонента независимо от того, находится ли сейчас пользователь в регионе, где покупал номер телефона, или же за его пределами.

Автор: Данила Копп
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