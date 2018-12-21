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МВФ перечислил Украине первый транш по новой программе

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МВФ перечислило Украине первый транш по новой программе

Киев, 21 декабря. Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой программе. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

По новому соглашению с МВФ в рамках программы stand-by Киеву было переведено 1,4 млрд долларов, что позволило увеличить международные резервы до 20,1 млрд долларов, подчеркнули в пресс-службе Нацбанка. Отмечается, что резервы Украины впервые достигли уровня 2014 года.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что получение нового транша позволит обеспечить в стране стабильность. Он подчеркнул, что благодаря деньгам от МВФ Киев сможет и дальше проводить реформы.

Автор: Денис Коробейников
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