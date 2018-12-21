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Экономика

Назван лучший майонез в российских магазинах

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Назван лучший майонез в российских магазинах

Москва, 21 декабря. Росконтроль провел масштабную проверку, по итогам которой лучшим майонезом был признан «Домашний Провансаль» от марки «Подворье».

Эксперты проверили майонез «Провансаль» восьми торговых марок: «СКИТ», «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Каждый день», «Подворье», «Просто» и «Вкуснотека». 

Тестирование включало 50 параметров. Выяснилось, что лучший майонез производит «Подворье»: соус этой марки полностью соответствовал ГОСТу и иным стандартам. Кроме того, он в большом количестве содержал натуральный яичный желток, сообщает Телеканал 360.

К некоторым образцам у экспертов были претензии. Так, «Московский провансаль» и «Слобода» не соответствуют требованию ГОСТа по критерию «стойкость эмульсии». Кроме того, они имеют слишком острый вкус. А в «Московском провансале» были обнаружены пузырьки. Кроме того, эксперты склонны подозревать, что в данном образце есть фосфор-содержащие компоненты, наличие которых на этикетке не отражено, передает «ФедералПресс»

Ранее в Роскачестве россиянам дали рекомендации по выбору шампанского. Эксперты напомнили о различиях между «вином» и «винным напитком» и посоветовали отдать предпочтение «винам защищенного географического указания» и «винам защищенного наименования места происхождения». Только такие напитки не будут содержать красителей, ароматизаторов и воды. 

Автор: Алексей Громов
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