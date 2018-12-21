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В Кремле прокомментировали решение США снять санкции с компаний Дерипаски

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В Кремле прокомментировали решение США снять санкции с компаний Дерипаски

Москва, 21 декабря. Ситуация вокруг санкций, которые были введены министерством финансов против компании «Русал», является исключительно корпоративным вопросом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков констатировал, что компания российского бизнесмена Олега Дерипаски играет заметную роль не только в экономике РФ, но и мира. Представитель Кремля назвал сложившуюся вокруг американских санкций против «Русала» ситуацию «корпоративным вопросом». Политик добавил, что российский бизнесмен борется за эту компанию. 

«Если компании удается предпринять какие-то действия, чтобы минимизировать последствия незаконных ограничений... Мы можем это только приветствовать», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

На днях министерство финансов США заявило, что собирается вычеркнуть из санкционного списка компании «Русал», «Евросибэнерго» и группу En+. Решение об отмене ограничительных мер вступит в силу через месяц. В то же время сам Дерипаска останется в черном списке Вашингтона.

Автор: Анастасия Стовба
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