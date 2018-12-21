«Бандеровский схрон» в сердце Москвы: депутата Людмилу Штейн заподозрили в финансировании провокаций СБУ

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн поделилась в Facebook публикацией украинского националиста. В ней шоумен и волонтер Сергей Притула анонсирует сбор денег на покупку оборудования для боевиков нацбатальонов, которые ведут войну против ополчения и жителей ДНР и ЛНР.

«16 000 гривен — на ремонт трех автомобилей бойцов в Краматорске. 17 000 гривен — на покупку двух подвесов для больших квадрокоптеров для доставки «подарков» на позиции врага», — пишет Притула.

Будущая закупка расписана в подробностях. Это оптические прицелы для снайперов, боеприпасы и квадрокоптеры, способные сбрасывать взрывчатку на позиции военных ДНР и ЛНР. Рядом — реквизиты счетов для сбора средств. Подписчики либерального депутата недоумевают — зачем Штейн поддерживает убийство людей в Донбассе. Девушка на комментарии не отвечает, дозвониться до нее также не удалось.

«Это было сделано явно с намерением не «похохмить», а поддержать этого человека и вооружение украинской армии, — считает жительница Басманного района Москвы, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Дарья Митина. И то, что Люся примкнула к этой акции, красноречиво говорит не только о ее взглядах, но и о том, что эта «пятая колонна», как принято говорить, действительно существует».

Депутат Людмила Штейн прославилась радикальными либеральными взглядами после громких выходок — глумления над бюстами Сталина, Ивана Грозного и Николая II, установки слепков своей груди на подлежащих сносу пятиэтажках, скандала вокруг задержания мальчика на Арбате.

«Этот случай — из ряда вон выходящий, потому что такой репост легко подпадает под статью о нацистской пропаганде, которая у нас запрещена, — заявила Митина в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей. — Это не просто какой-то репост в Facebook, это именно нацистская пропаганда».

Вспомнив, вероятно, что отвечать за поддержку запрещенных в России экстремистских организаций придется перед законом, Штейн поспешно удалила репост. Однако скандал уже набрал обороты в соцсетях. В Совете депутатов муниципального округа Басманный не исключили, что по случаю инцидента будет созвано экстренное совещание.

«У нас была уже ситуация — не такая, но которая тоже была вынесена на заседание Совета депутатов. Мы разберемся, конечно. Совместно с правоохранительными органами свою позицию обязательно обозначим», — отметил глава муниципального округа Басманный, председатель Совета депутатов Геннадий Аничкин.

Напряженность вокруг украинско-донбасской границы в последние дни резко возросла. СБУ усиливает группировку на Луганском направлении, ополченцы Донбасса сбивают украинские квадрокоптеры, несущие гранаты. По данным пресс-службы народной милиции ЛНР, за минувшие сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию народной республики.

«Получается, что Люся собирает деньги на бомбежки мирных кварталов в Донецке и Луганске. Также есть очень примечательный пункт в списке покупок — это патроны для сотрудников спецподразделения «Альфа». Спецподразделение «Альфа» — это аналог нашей «Альфы», существующий при украинской СБУ, которая светится в провокациях уже против России», — отметил в интервью корреспонденту ФАН экс-депутат района Якиманка Дмитрий Захаров.

Киевские власти ранее фактически заранее объявили о подготовке новой провокации у берегов Крыма, сообщив, что еще один корабль ВМСУ попытается пройти под Крымским мостом. В этой связи Дмитрий Захаров оценивает репост Людмилы Штейн как призыв собирать деньги и на патроны сотрудникам СБУ, которые будут стрелять по российским пограничникам.

К слову, это уже не первая выходка со стороны депутатов Басманного района. В начале октября ФАН сообщало о скандальной статье депутата Виктора Котова в поддержку террориста Олега Сенцова.

«Басманный район сейчас превратился то ли в бандеровский схрон, то ли в резидентуру СБУ, — заявил Дмитрий Захаров. — Оттуда постоянно идут заявления либо о защите террористов, которых официально суд России признал террористами, либо сбор средств на убийство мирного населения Донбасса и российских пограничников. Мне кажется, органам наконец-то пора добраться до Басманного района и узнать, по какой причине депутаты этого района занимаются подрывной деятельности против Российской Федерации».

Экс-депутат района Якиманка подал обращение в Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия Людмилы Штейн.