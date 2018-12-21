Песков прокомментировал отставку главы Пентагона

Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса, передает корреспондент ФАН.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона уходит с поста из-за разногласий с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что Мэттис уйдет с должности в феврале 2019 года. Имя нового кандидата на пост министра пока не разглашается. При этом политик рекомендовал президенту США найти на эту должность человека, схожего по политическим взглядам.

СМИ писали, что Мэттис удержал Трампа от резких движений во внешней политике. Это касается эскалации на Корейском полуострове и крупного удара по Сирии. Журналисты звали чуть ли не «единственным взрослым в команде Трампа».

У Пескова поинтересовались, обострит ли отсутствие Мэттиса непредсказуемость.