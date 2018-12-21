Песков о ЧВК в России: Президент не может комментировать то, чего не существует

Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил ответ главы государства Владимира Путина на пресс-конференции на вопрос о ЧВК, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова попросили пояснить ответ Путина на вопрос о якобы «действующей в России ЧВК (частной военной компании)». Президент отметил, что частная охранная деятельность в России есть, в ней задействовано около миллиона человек.

Пресс-секретарь президента напомнил, что, по законодательству, в России не существует частных военных компаний, однако вопросы о них задают, причем без подкрепления какой-либо аргументацией или достоверными фактами.