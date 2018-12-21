Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков о ЧВК в России: Президент не может комментировать то, чего не существует

140
0 Оставить комментарий

Песков о ЧВК в России: Президент не может комментировать то, чего не существует

Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил ответ главы государства Владимира Путина на пресс-конференции на вопрос о ЧВК, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова попросили пояснить ответ Путина на вопрос о якобы «действующей в России ЧВК (частной военной компании)». Президент отметил, что частная охранная деятельность в России есть, в ней задействовано около миллиона человек.

Пресс-секретарь президента напомнил, что, по законодательству, в России не существует частных военных компаний, однако вопросы о них задают, причем без подкрепления какой-либо аргументацией или достоверными фактами.

«Все говорят о некой ЧВК. Но дело в том, что у нас нет в законодательстве такого положения, — констатировал представитель Кремля. — Поэтому что вы ожидали от президента? Как он может комментировать то, что не существует».

Автор: Анастасия Стовба
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.