Песков ответил на вопрос о задержанных на Украине россиянах

Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Кремль квалифицирует действия граждан России, задержанных на Украине.

Песков заявил, что необходимо смотреть по каждой отдельной ситуации.

«Здесь нельзя говорить обобщающе, можно только персонально говорить. Это долгий и сложный разговор», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, как Россия квалифицирует действия лиц, которые были задержаны на Украине в связи с ситуацией в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.