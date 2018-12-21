Сирийские власти завершили ремонт водонасосных станций в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 21 декабря. В населенных пунктах Бир Аджам, Брега и Зайван (сирийская провинция Эль-Кунейтра) был официально завершен проект по восстановлению работы водонасосных станций. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Стоимость ремонта водопроводных сетей, 80% которых было разрушено террористическими группировками, составила 230 миллионов сирийских лир. Напомним, что в данный момент сирийские власти активно занимаются восстановлением освобожденной от боевиков провинции.

Глава провинции совместно с управляющий водными ресурсами Эль-Кунейтры также завершили процесс восстановления 46 скважин, 26 водохранилищ в освобожденном районе. Они также восстановили 40 километров водной сети, которая была практически уничтожена боевиками.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

«Сейчас мы в районе, где находится колодец № 4 — это один из колодцев района аль-Асбах, где мы продолжаем восстановительные работы после того, как они пострадали из-за вооруженных группировок. Скоро жители разных деревень и районов получат воду, в том числе жители районов аль-Асбах, Бир Аджам, Брега, Расм Ид, Расм Санад, Абу Кбес и другие деревни», — дал комментарий корреспонденту ФАН один из местных властей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские власти очищают загрязненную боевиками воду в провинции Эль-Кунейтра. Корреспондент ФАН побывал на месте событий. Проект по очистке сточных вод начался в населенных пунктах Мансура и Западная Касва. Цель проекта — привлечь в освобожденную провинцию как можно больше мирных жителей, освободив их от проблем с добычей питьевой воды. Общая стоимость проекта по удалению загрязнения из реки Аль-Аавадж в освобожденном районе Аль-Касвы составляет 475 миллионов сирийских фунтов.