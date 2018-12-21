Предпочитаем терпеливо наблюдать: в Кремле озвучили позицию по выводу войск США из Афганистана

Москва, 21 декабря. США намерены сократить свое военное присутствие в Афганистане. В Кремле, в первую очередь, заинтересованы в стабильной обстановке в стране. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным СМИ, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет вывести из Афганистана несколько тысяч военнослужащих.

«Кремль, прежде всего, заинтересован в стабильной обстановке в Афганистане, чтобы не было места экстремистской идеологии, не набирала силу ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и другие террористические организации», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что Афганистан имеет продолжительную границу с партнерами России по ОДКБ и СНГ, поэтому для Москвы важно, чтобы все, что предпринимается в Афганистане, не приводило к дестабилизации обстановки.

«Здесь, конечно, нужно смотреть на то, что будет происходить в реальности. Давайте вспомним предыдущего главу государства США, обещания которые шесть лет назад, семь лет назад давались, и что потом произошло в реальности. Поэтому мы предпочитаем терпеливо наблюдать за тем, что происходит в реальности», — добавил Песков.

1 Организация запрещена на территории РФ.