«Любой мужчина бы так поступил»: МЧС Дагестана наградит героев, спасших выпавшую с пятого этажа девочку

Шокирующее видео, в котором двое мужчин спасли жизнь маленькой девочке, выпавшей из окна пятого этажа, облетело Интернет и соцсети в декабре. Героями оказались водитель маршрутки Тагир Магомедов и диспетчер транспортной компании Айдемир Кулдуев.

Им уже вручили памятные грамоты в правительстве Дагестана, а 27 декабря, в День спасателя, их ждут на торжественном награждении в Главном управлении МЧС по Республике Дагестан.

Федеральное агентство новостей встретилось с героями и побеседовало о происшествии, которое принесло им славу.

«Мы были на рабочем месте, я сидел за столом, — вспоминает Айдемир. — Я работаю помощником механика и диспетчером на 44 городской маршрутке. Мой друг Тагир вернулся с круга и нес документы на плановую проверку».

Но в этот день все как раз пошло не по плану. Совершенно случайно на подходе к зданию Магомедов увидел, что на пятом этаже, вцепившись в подоконник, висит ребенок и вот-вот упадет.

«Это жилой дом, внизу расположен гастроном, у входа две видеокамеры, — поясняет Кулдуев. — И как раз выше, над камерами, она висела. А у меня окно было открыто. Тагир бежал ко мне и кричал: «Айдемир, Айдемир, иди сюда!» У него такой был испуганный вид! Я вышел и увидел, что происходит».

Потом выяснилось, что пятилетняя Айша успела забраться на подоконник в те пять минут, пока ее мама спустилась в магазин за хлебом. Но в момент происшествия думать о причинах было некогда.

«Мы не успели даже задуматься ни о чем, подбежали туда, встали, — продолжает герой. — Она, бедная, плакала, пыталась наверх залезть, карабкаться пыталась. Но пять лет ребенку, откуда силенки возьмутся? А там газовая труба торчала, я все думал про себя, лишь бы она эту газовую трубу не задела, если упадет. Лишь бы летела прямо, если сорвется. Если бы она на эту трубу налетела — разбилась бы насмерть. Там каждый этаж — три с лишним метра высотой. Вот и посчитайте, сколько метров там».

Мужчины стали кричать девочке, чтобы она не боялась, пытались ее успокоить. И быстро договорились между собой — встать чуть в стороне друг от друга, потому что не могли угадать, куда именно упадет ребенок.

«Я товарищу своему говорю: «Тагир, давай отодвинься, может, она в твою сторону полетит — ты поймаешь, если в мою — я поймаю». Только я это сказал, как она сорвалась и полетела вниз. Все очень быстро было, я только почувствовал, как рука дернулась. Я как бы приподнял ее, чуть подкинул, и Тагир принял ее на грудь, а потом уже она упала на землю. Она между нами как бы прилетела. В общем, верхнюю часть тела он поймал, а нижнюю я», — попытался объяснить произошедшее Кулдуев.

На видео видно, что благодаря общим усилиям мужчинам удалось смягчить падение. Помогла и бельевая веревка, натянутая на втором этаже, она чуть приостановила «полет». В общем, девочка практически не пострадала, только немного ударилась носом о плечо одного из спасителей.

«Я испугался сильно, — рассказал Айдемир. — Я думал: неужели она ударилась? Что с ней будет? А она на меня смотрит, и говорит: дядя, со мной все нормально, не надо скорую, а то они мне укол будут делать».

Скорая помощь, которую вызвали неравнодушные прохожие, примчалась через пять минут. Подбежала и мать девочки. Поскольку у ребенка почти не было повреждений, только немного текла из носа кровь, женщина сначала решила, что дочка выбежала за ней, а кто-то обидел ее или она ударилась. Когда мужчины помогли занести ребенка домой и подробно рассказали о произошедшем, мать потеряла сознание от ужаса.

«У них очень порядочная, традиционная семья, — встал герой на защиту родителей девочки. — Отец занимается продажей сладостей, он в момент происшествия был на работе, а мать буквально на пять минут выскочила за хлебом. А эта девчонка такая непоседа, ни минуты на месте не сидит, шустрая. Открыла окно, хотела выглянуть, встала на подоконник, споткнулась и упала. Хорошо хоть руками успела зацепиться».

Во время спасения девочки Айдемир вывихнул руку и повредил сухожилия, но врачи уверяют, что все будет хорошо. Пока ему еще бывает больно здороваться с теми, кто не знает о повреждении руки, и по утрам бывают боли, но со временем это должно пройти.