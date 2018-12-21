Uber в России запустит новое приложение

Москва, 21 декабря. Агрегатор такси Uber, работающий в России в составе совместного предприятия с «Яндекс.Такси», запускает отдельное приложение для россиян — Uber Russia. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс.Такси». Отмечается, что инвестиции в проект в 2019 году превысят более двух миллиардов рублей. В эту сумму входят расходы на скидки клиентам, мотивационные программы для водителей такси, а также деньги, которые потратят на рекламу.

Специалисты уточнили, что такси Uber Russia появятся в 34 новых городах. Общее число населенных пунктов, где будет представлен сервис, увеличится до 50.

Как объяснили в пресс-службе, новое приложение доступно в Google Play и App Store с 20 декабря.

Пользователи при этом смогут оставлять комментарии к заказу. Для жителей и гостей Москвы станут доступны новые тарифы: UberSELECT+, UberLUX и UberVAN.

При этом старое приложение уйдет с российского рынка.