Сирия в прицеле Пентагона: отставка Мэттиса как реакция военных на разрушенный Трампом сценарий

Решение Трампа о выводе американского контингента из Сирии сыграло ключевую роль в отставке Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона, но здесь присутствуют и другие подводные камни, считает военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, которого в американском истеблишменте прозвали «Бешеный пес», объявил об отставке. Свое решение он объяснил расхождением взглядов с президентом Дональдом Трампом. «Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности», - написал он в письме Трампу, которое распространило целый ряд американских СМИ.

Как считает эксперт, решение Трампа о выводе американского контингента из Сирии действительно сыграло ключевую роль в отставке Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона. Тем не менее, здесь присутствуют и другие подводные камни, связанные с внутренней борьбой в американском командовании.

«На мой взгляд, сейчас обострилась внутренняя борьба среди американского высшего военного командования – адмиралов и генералов, скрытые лоббистские моменты вышли на первый план. Трамп косвенно в своем твиттере увязал отставку с распределением средств, поэтому можно предположить, что фигура Мэттиса перестала удовлетворять интересам некоторых финансово-промышленных групп, которые наживаются на деятельности ВПК, разжигании войн и поиске пресловутой «российской угрозы»», - считает наш собеседник.

Напомним, что накануне Трамп приказал вывести американские войска из Сирии, действовавшие в регионе с 2014 года. В Белом доме назвали решение переходом к новой фазе кампании, отметив, что Вашингтон в случае необходимости готов вернуться и «защитить американские интересы». Но, похоже, что в Пентагоне решение Трампа было встречено в штыки, представители военного ведомства отказались обсуждать его с журналистами, сославшись на требования безопасности.

«Я предполагаю, что решение США о выводе войск напрямую связано с поставками Москвой Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300. Изначально и США и Израиль не воспринимали поставки российских комплексах ПВО в Сирию всерьез, но после заступления их на боевое дежурство, они забеспокоились. Делегация Израиля даже прилетала в Москву для обсуждения этого вопроса. Американцы привыкли себя комфортно чувствовать в воздухе, но размещение в Сирии С-300 лишило их этого комфорта. Они же ведут традиционно ведут военную кампанию, опираясь на нанесение воздушных ударов, в то время как на земле воевать не приспособлены, и когда российские комплексы лишили их такого преимущества, американцы предпочли выйти из игры», — предполагает Александр Перенджиев.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что вывод войск США из Сирии займет от 60 до 100 дней, но российские военные эксперты уверены, что вывод будет показательным шоу, не имеющему ничего общего с реальным сворачиванием деятельности американского контингента в Сирии. Несколько тысяч человек, возможно, и улетит под камеры, но военные советники и американские частные военные компании в стране останутся.

США никогда не уходят из тех стран и территорий, куда они вторгаются, оставляя там как минимум свои военные базы и некоторый контингент. Подобный сценарий планировался Пентагоном и по Сирии, но Трамп спутал им все карты, не позволив довести начатое до конца. Отставку Мэттиса на этом фоне можно воспринимать как резкое неприятие Пентагоном действиями Трампа.

«Ситуация по Сирии в контексте текущей ситуации может развернуться не в лучшую сторону. Скорее всего, мы увидим еще большее озлобление со стороны оставшихся сил США, а какую-то сеть своих агентов они оставят наверняка. Американцы действуют подобным образом всегда, достаточно будет вспомнить Ирак. Официальных войск вроде бы и нет, но силы, руководимые из Вашингтона, остаются. Подобный ход развития событий выглядит очень вероятно, поэтому раньше времени нам не стоит обольщаться», — уверен военный эксперт.

Что касается Мэттиса, то он будет занимать свой пост до конца февраля 2019 года. По мнению самого Мэттиса, этого времени должно хватить на выдвижение кандидатуры сменщика и ее утверждение Сенатом США. Как предполагает Александр Перенджиев, на смену «Бешеному псу», скорее всего, придет менее горячая голова. Возможно, и Трамп уже понял, что довел конфликтную ситуацию с Россией по разным направлениям до критической черты, после которой последуют необратимые для США последствия, поэтому хочет сменить агрессивный тон на более рабочий.