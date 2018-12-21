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Кремль отреагировал на доклад ОБСЕ о Чечне

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Кремль отреагировал на доклад ОБСЕ о Чечне

Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад ОБСЕ о якобы нарушениях прав человека в Чечне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков отреагировал на доклад ОБСЕ о якобы «массовых систематических нарушениях прав человека» — в частности,  по отношению к представителям ЛГБТИ-сообщества — властями Чеченской Республики.

«Мы видели эти сообщения, — заметил Песков. — Принимается новое решение [о нарушениях в Чечне], с которым мы не можем соглашаться».

Кремль отреагировал на доклад ОБСЕ о Чечне

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в Москве не согласны с обвинением чеченских властей в нарушении прав человека, однако весь доклад целиком в Кремле еще проанализируют.

Автор: Юрий Котенок
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