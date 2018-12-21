Песков объяснил, как вывод войск США повлияет на борьбу с терроризмом в Сирии

Москва, 21 декабря. Россия не склонна переоценивать роль США в победе над террористической организацией ИГ1 (запрещена в РФ) в Сирии, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, так Песков ответил на вопрос журналистов о том, не придется ли России бороться с терроризмом в САР в одиночку после вывода из страны американских войск.

«Нам нужно понять, как когда и каким образом уходят американцы, что такое следующая фаза», — сказал Песков.

Он напомнил, что Россия находится на территории Сирии законно и помогает освобождать страну от международных террористов по просьбе Дамаска.

«Мы не склонны переоценивать роль США в победе над ИГ в Сирии», — заключил Песков.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы ИГ были разбиты в САР при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.