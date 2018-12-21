Песков объяснил, почему Доброхотова не пустили на пресс-конференцию Путина

Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему журналиста Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая прошла в минувший четверг.

Ранее Доброхотов сообщил, что он у него была аккредитация на пресс-конференцию Путина, но ФСО не пропустила его на мероприятие.

Кремль знает, что Доброхотова не пустили на пресс-конференцию главы государства, сообщил Песков. Политик рассказал, что некоторым журналистам было отказано еще на стадии аккредитации, некоторых не допустили уже после опубликования списка на сайте Кремля.