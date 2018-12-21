Песков объяснил, почему Доброхотова не пустили на пресс-конференцию Путина
Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему журналиста Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая прошла в минувший четверг.
Ранее Доброхотов сообщил, что он у него была аккредитация на пресс-конференцию Путина, но ФСО не пропустила его на мероприятие.
Кремль знает, что Доброхотова не пустили на пресс-конференцию главы государства, сообщил Песков. Политик рассказал, что некоторым журналистам было отказано еще на стадии аккредитации, некоторых не допустили уже после опубликования списка на сайте Кремля.
«В этом конкретном случае действительно было принято решение о недопуске. Дело в том, что речь идет о мероприятии главы государства. В данном случае действует закон о государственной охране. Служба безопасности посчитала необходимым принять такое решение», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.