Ресурс Ходорковского: Пригожин предложил олигарху создать совместные информационные проекты в Европе

Москва, 21 декабря. Бизнесмен Евгений Пригожин готов связаться с попавшими под санкции США российскими СМИ Федеральное агентство новостей, «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really и поддержать их. Об этом сообщили близкие к олигарху Михаилу Ходорковскому ресурсы со ссылкой на представителей компании «Конкорд».

США обвинили издания в некой «злонамеренной деятельности», якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году, а также в «кибератаке» на Всемирное антидопинговое агентство. Данные голословные обвинения стали основанием для внесения СМИ в черный список.

«Эти СМИ являются товарищами по несчастью в связи с наложенными на них санкциями. Евгений Викторович готов связаться с ними для сотрудничества», — цитирует представителя «Конкорда» портал «Открытые медиа».

В компании напомнили, что Пригожин не имеет отношения к упомянутым средствам массовой информации.

По данным ресурса Ходорковского, Пригожин также предложил олигарху создать совместные информационные проекты в Европе «для распространения правдивой информации о мировых событиях и продвижения интересов РФ».

Ранее включение в американский санкционный список Федерального агентства новостей, «Экономики сегодня», «Невских новостей» и USA Really прокомментировал генеральный директор ФАН Евгений Зубарев. Он подчеркнул, что ограничения в отношении СМИ являются вопиющим актом давления на российскую прессу.

После победы на выборах президента США в 2016 году Дональда Трампа американские политики начали голословно обвинять в якобы имевшем место вмешательстве в кампанию Россию. При этом американская сторона до сих пор не смогла предоставить доказательства подобных заявлений. Москва считает так называемой «российское дело» результатом внутриполитических распрей США.