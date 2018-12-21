В Кремле пообещали поддержку попавшему под американские санкции РИА ФАН

Москва, 21 декабря. В Кремле считают незаконными американские санкции против российских СМИ и обещают меры по их поддержке в случае критической ситуации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Те СМИ, которые попали под санкции США, продолжают работать. Безусловно, если попадание под санкции, которое мы считаем незаконным, повлечет за собой критические ситуации, то мы будем в каждом конкретном случае разрабатывать меры по поддержке этих СМИ», — заявил Песков в ответ на вопрос корреспондента ФАН.

Напомним, 19 декабря власти США включили в санкционный список издания Федеральное агентство новостей, «Невские новости», «Экономика сегодня» и USA Really в связи с якобы имевшим место «вмешательством» в американские выборы президента в 2016 году.

Генеральный директор ООО «Федеральное агентство новостей» Евгений Зубарев назвал введенные санкции против российских СМИ вопиющим актом давления на российскую прессу. Зубарев подчеркнул, что обвинения в адрес русскоязычных изданий безосновательны, поскольку попавшие под санкции сайты никаких не могли повлиять на американскую аудиторию.