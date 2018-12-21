Песков прокомментировал проверку BBC News Роскомнадзором

Москва, 21 декабря. К интернет-изданию BBC News в течение долгого времени копилось много вопросов в связи с тенденциозным освещением событий, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом представитель Кремля сообщил, комментируя проверку ресурса Роскомнадзором.

«На протяжении длительного времени копилось много вопросов к ВВС News в плане тенденциозного освещения событий. Но никто не вправе упрекать компанию. Это может делать только то ведомство, которое уполномочено в рамках законодательства», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что у разных ведомств неоднократно возникали вопросы по поводу конкретных материалов британского агентства о событиях в Сирии, а также внутри России.

«Можно говорить о вкусовщине, но вопросом займется уполномоченный орган», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор намерен проверить канал BBC World News, а также другие ресурсы BBC на соответствие российскому законодательству.