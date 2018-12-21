Песков рассказал, чем руководствуется Россия во внешней политике
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Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда ориентируется на стабильность и предсказуемость на всех азимутах своей внешней политики.
Песков подчеркнул, что в связи с отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, а также с ситуацией по выводу войск из Сирии Москва всегда предпочитает стабильность и предсказуемость в действиях международных партнеров.
«Когда стабильность и предсказуемость уступают место непредсказуемости и неожиданности, это вызывает дискомфорт и обеспокоенность в международных делах не только России, но и других государств», — заявил Песков на пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.