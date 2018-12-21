Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Песков рассказал, чем руководствуется Россия во внешней политике

160
0 Оставить комментарий

Песков рассказал, чем руководствуется Россия во внешней политике

Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда ориентируется на стабильность и предсказуемость на всех азимутах своей внешней политики.

Песков подчеркнул, что в связи с отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, а также с ситуацией по выводу войск из Сирии Москва всегда предпочитает стабильность и предсказуемость в действиях международных партнеров.

«Когда стабильность и предсказуемость уступают место непредсказуемости и неожиданности, это вызывает дискомфорт и обеспокоенность в международных делах не только России, но и других государств», — заявил Песков на пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Автор: Анна Клименко
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.