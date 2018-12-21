Песков объяснил, почему Россия и Украина не могут провести обмен заключенными «всех на всех»
Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Россия и Украина не могут обменять заключенных граждан по формуле «всех на всех», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Журналист УНИАН Роман Цимбалюк поинтересовался у Пескова, почему президент РФ Владимир Путин якобы три раза проигнорировал на пресс-конференции 20 декабря вопрос о заключенных на Украине россиянах.
«Естественно он [Путин] заинтересован, чтобы эти граждане скорее вернулись на Родину, но ведь вопрос задавался в контексте того, что их надо менять на моряков, которые участвовали в провокации с украинской стороны [в Керченском проливе]. Здесь президент сказал, что это вопрос решения суда. А то, что он конкретно не ответил: Россия давно выступает за то, чтобы поменять [заключенных] всех на всех. Но существует разница подходов в квалификации тех, кто находится в Москве и в Киеве. И здесь происходит несостыковка в количестве людей. Но это работа ведется и, вы знаете, ей занимается Медведчук».