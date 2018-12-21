Песков объяснил, почему Россия и Украина не могут провести обмен заключенными «всех на всех»

Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Россия и Украина не могут обменять заключенных граждан по формуле «всех на всех», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналист УНИАН Роман Цимбалюк поинтересовался у Пескова, почему президент РФ Владимир Путин якобы три раза проигнорировал на пресс-конференции 20 декабря вопрос о заключенных на Украине россиянах.