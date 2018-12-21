Путин «сверит часы» с Медведевым по концептуальным задачам

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин проведет встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым для «сверки часов» по концептуальным задачам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам российского политика, Путин в пятницу будет работать в столице, у него запланированы внутренние совещания.