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Путин «сверит часы» с Медведевым по концептуальным задачам

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Путин «сверит часы» с Медведевым по концептуальным задачам

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин проведет встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым для «сверки часов» по концептуальным задачам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам российского политика, Путин в пятницу будет работать в столице, у него запланированы внутренние совещания.

«Отдельно планируется встреча и беседа с Медведевым для сверки часов по концептуальным задачам. Она пройдет в начале второй половины дня», — сказал Песков.

Автор: Анастасия Стовба
© 2018 Федеральное агентство новостей
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