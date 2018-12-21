Путин «сверит часы» с Медведевым по концептуальным задачам
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Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин проведет встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым для «сверки часов» по концептуальным задачам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
По словам российского политика, Путин в пятницу будет работать в столице, у него запланированы внутренние совещания.
«Отдельно планируется встреча и беседа с Медведевым для сверки часов по концептуальным задачам. Она пройдет в начале второй половины дня», — сказал Песков.