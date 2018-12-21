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Правозащитник Пономарев вышел на свободу после ареста

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Правозащитник Пономарев вышел на свободу после ареста

Москва, 21 декабря. Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после административного ареста. 

Пономарев сообщил в беседе с ТАСС, что его встретил сын и они отправятся домой. Срок административного ареста правозащитника закончился в 10.00 21 декабря, сообщила «Газета.ру». 

В начале декабря Тверской суд столицы признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции. Первоначально ему назначили 25 суток ареста, а спустя пару дней сократили срок до 16 суток.

Автор: Данила Копп
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