Правозащитник Пономарев вышел на свободу после ареста

Москва, 21 декабря. Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после административного ареста.

Пономарев сообщил в беседе с ТАСС, что его встретил сын и они отправятся домой. Срок административного ареста правозащитника закончился в 10.00 21 декабря, сообщила «Газета.ру».

В начале декабря Тверской суд столицы признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции. Первоначально ему назначили 25 суток ареста, а спустя пару дней сократили срок до 16 суток.