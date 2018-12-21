БПЦ признала раскольнической «новую церковь» на Украине

Минск, 21 декабря. Белорусская православная церковь признала автокефальную «Православную церковь Украины» раскольнической структурой. Такое решение было приятно на собрании Минской епархии.

Так, представители БПЦ заявили о невозможном евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

«Признать раскольническим сообществом так называемую автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием», — сообщает сайт БПЦ.

Отметим, что белорусские священники заявили о поддержке митрополита Киевского Онуфрия, а также о поддержке Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как ранее сообщала «Газета.ru», 15 декабря на Украине прошел «объединительный собор», на котором была создана автокефальная структура «Православная церковь Украины». Ее главой стал митрополит Епифаний. Он должен будет отправиться в Стамбул, чтобы получить томос (указ) об автокефалии.