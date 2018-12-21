Сирия: САА обнаружила самолет и снаряды боевиков при прочесывании провинции Даръа

Дамаск, 21 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили разведывательный самолет, оружие и снаряды западного производства, принадлежащие боевикам, во время прочесывания района Даръа-аль-Балад в провинции Даръа. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе очередного осмотра освобожденных от террористических группировок районов сирийские военные наткнулись на большое количество боеприпасов, брошенных джихадистами перед уходом. Оружие было спрятано к западу от района Даъа-аль-Балад.

По информации полевого источника, кроме снарядов и разведывательного самолета военные САА изъяли ракетные установки, самодельные гранаты, радары ночного видения, а также коммуникационное оборудование.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийские военные натыкаются на оружие, брошенное незаконными вооруженными группировками перед отъездом в Идлиб. Так, совсем недавно Федеральное агентство новостей сообщало, что САА наткнулась на склад с оружием террористов в провинции Даръа.

Оружие было найдено при осмотре пунктов Басра, Аль-Малиха, Аль-Гария-Аль-Шаркия. По словам полевого источника, среди изъятых сирийскими военными боеприпасов были пулеметы, гранатометы, минометы, различные пушки, ракетные установки, а также пули.

Напомним, что сирийская провинция Даръа была освобождена в ходе совместной военной операции сирийской правительственной армии и российской авиации в конце июля текущего года. Вместе с ней бы были освобождены еще две провинции — Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В данный момент сирийское правительство занимается активным восстановлением разрушенной в Даръа инфраструктуры: водопровода, канализации, электроснабжения, телефонной связи.