Сенаторы одобрили закон о повышении МРОТ

Москва, 21 декабря. Совет Федерации России одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. С 1 января 2019 года МРОТ составит 11 280 рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании закона.

Согласно российскому законодательству, начиная с 1 января МРОТ должен устанавливаться федеральным законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Со следующего года МРОТ будет равен 11 280 руб. — именно таким был прожиточный минимум во втором квартале. Сейчас он составляет 11 163 рубля.