В Раде предложили ввести мораторий на продажу земель до всеукраинского референдума
Киев, 21 декабря. Депутат украинского парламента от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул заявил, что внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, которым предлагается ввести мораторий на продажу земли в стране не на год, а до проведения всеукраинского референдума по этому вопросу.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Ранее украинские депутаты приняли законопроект о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2020 года. Как уточнил Вилкул, главное в законе то, что он поручает правительству Украины разработать и внести до 1 марта 2019 года проект закона об обороте сельхозземель, на основании которого будет распродана вся земля. Кроме того, политик назвал документ – «отвлечением внимания».
Напомним, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель работает на Украине уже 14 лет.