В Госдуме прокомментировали решение Роскомнадзора проверить канал «Би-би-си»

Москва, 21 декабря. Роскомнадзор запустил проверку канала «Би-би-си». Депутат Государственной думы РФ Леонид Левин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал это решение ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начинает проведение контрольных мероприятий в отношении распространяемого в стране канала BBC World News, а также ресурсов «Би-би-си» в Интернете. Это решение было принято в связи с действиями британского медиарегулятора Ofcom по RT, объяснили пресс-службе ведомства.

Левин заявил Федеральному агентству новостей, что, если Роскомнадзор официально начал проводить такую проверку, значит, у него есть, соответственно, для этого весомые аргументы и причины.

«Я исхожу из того, что если Великобритания проводит действия, ущемляющие свободу слова, в отношении российских компаний, работающих в этом государстве, то и Роскомнадзор так же внимательно будет относиться к проверке британских СМИ, которые работают на территории Российской Федерации», — отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее стало известно о том, что федеральная служба Минкомсвязи России проверит британскую вещательную корпорацию на соответствие нашему законодательству.