Браудеру предъявили обвинение в создании преступного сообщества

Москва, 21 декабря. Основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о его заочном аресте.

Как сообщил представитель суда, финансиста обвиняют по части 1 статьи 210 УК РФ ( создание преступного сообщества и руководство им). Также бизнесмена должны объявить в международный розыск, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что уголовное дело против Браудера возбудили в середине ноября 2018 года. Представитель Генпрокуратуры РФ на брифинге заявил, что были установлены юридические лица по всему миру, которые обналичивали сотни миллионов долларов в интересах Браудера.

Напомним, что в Генпрокуратуре считают, что преступное сообщество, созданное финансистом, действует с 1999 года.