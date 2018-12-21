Сирия новости 21 декабря 12.30: при взрыве в Идлибе пострадало два мирных жителя, курды арестовали несколько гражданских в Ракке

Сирия, 21 декабря. При взрыве в Идлибе пострадало два мирных жителя, курды арестовали несколько гражданских в Ракке, радикальные исламисты спровоцировали возобновление перестрелок с САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла четырех боевиков в Алеппо.

Курды: атаковали позиции протурецких группировок в Африне, арестовали несколько мирных жителей Ракки.

ВС Турции: открыли огонь по курдским отрядам в Алеппо.

Провинция Алеппо

ВС Турции обстреляли позиции курдских военизированных отрядов в поселении Зор Магар к западу от города Кобани на северо-востоке провинции Алеппо, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что в северных районах региона продолжаются столкновения между Отрядами народной самообороны (YPG) и протурецкими вооруженными формированиями. В результате одной из вылазок курдов в районе Африна было нейтрализовано четыре боевика «Сирийской свободной армии» (ССА).

Провинция Идлиб

В населенном пункте Афес на востоке провинции Идлиб произошла детонация взрывного устройства, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@NorsForStudies). В результате инцидента ранения получили два мирных жителя поселения.

В этой же части региона отмечаются перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что террористы атаковали позиции армии САР, чем спровоцировали ответные меры со стороны правительственных войск.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Breizhman1983), что курдские радикалы напали на дома местный жителей в населенном пункте Айн Исса и арестовали несколько гражданских. Задержанные будут принудительно зачислены в Демократические силы Сирии (SDF).

Ранее боевики «демократических сил» снесли один из домов в административном центре региона. Хозяева жилья, пытавшиеся оказать сопротивление курдам, были обстреляны и получили тяжелые ранения.

Провинция Хама

Российские наблюдатели зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения огня в провинции Хама со стороны радикальных формирований. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Местный источник передает в Twitter (@Step_Agency), что действия джихадистов привели к обстрелам их позиций недалеко от города Аль-Латамина. Также столкновения между правительственными войсками САР и незаконными группировками отмечаются в окрестностях поселений Аз-Зияра и Ас-Сахр, пишет Twitter-канал (@HalabTodayTV).

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)