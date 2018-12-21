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Экономика

Курсы доллара и евро снизились после резкого скачка

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Курсы доллара и евро снизились после резкого скачка

Москва, 21 декабря. Курсы евро и доллара снизились после резкого скачка на вечерних торгах Московской биржи.

21 декабря рубль немного поднялся по отношению к доллару и евро. В пятницу в начале торгов стоимость доллара упала на 15 копеек. Курс американской валюты расчетами «завтра» на 10​​​.03 часов по московскому времени составил 68,14 рубля. Евро подешевел на 25 копеек. Его стоимость составила 78,08 рубля.

Курсы доллара и евро снизились после резкого скачка

Накануне европейская валюта подорожала сразу на 1,31 рубля и составила 78,11 рубля. А доллар перешагнул отметку в 68 рубля, достигнув стоимости 68,43 рубля, пишет «Свободная пресса».

Автор: Катерина Иванова
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