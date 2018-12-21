Курсы доллара и евро снизились после резкого скачка
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Москва, 21 декабря. Курсы евро и доллара снизились после резкого скачка на вечерних торгах Московской биржи.
21 декабря рубль немного поднялся по отношению к доллару и евро. В пятницу в начале торгов стоимость доллара упала на 15 копеек. Курс американской валюты расчетами «завтра» на 10.03 часов по московскому времени составил 68,14 рубля. Евро подешевел на 25 копеек. Его стоимость составила 78,08 рубля.
Накануне европейская валюта подорожала сразу на 1,31 рубля и составила 78,11 рубля. А доллар перешагнул отметку в 68 рубля, достигнув стоимости 68,43 рубля, пишет «Свободная пресса».