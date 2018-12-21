«Боевые возможности» ВМСУ мир узрел в Керченском проливе»: в РФ отреагировали на заявление Полторака

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о повышении боевых возможностей Военно-морских сил страны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Создан боеспособный воинский коллектив с высоким уровнем подготовки, ответственности и патриотизма. Яркий пример — это переход группы кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в Азовское море», — приводит слова Степана Полторака пресс-служба украинского министерства обороны.

Министр обороны Украины отметил «повышение боевых возможностей Военно-морских сил ВС Украины». В корабельный состав было принято четыре малых бронированных артиллерийских катера, в настоящий момент готовятся к государственным испытаниям десантно-штурмовые катера «Кентавр».

Кроме того, по информации пресс-службы украинского Минобороны, ожидается принятие на вооружение новых образцов оружия и военной техники.

«Переукрасть недоукраденное»

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что заявление украинского министра Полторака не случайно сделано накануне новогодних праздников. В эти дни принято шутками, прибаутками и розыгрышами поднимать настроение окружающим.

«Вот Полторак и расстарался... А если всерьез, то «боевые возможности украинских ВМС» весь мир узрел в минувшем ноябре в ходе пограничного инцидента в Керченском проливе. Три украинских «лидера» не смогли противостоять даже не боевым кораблям российского Черноморского флота, а всего лишь судам нашей пограничной охраны. Таков не на словах, а на деле истинный уровень «повышения боевых возможностей украинских ВМС». Российский флот этим не напугаешь», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, состояние украинского флота идентично состоянию украинского общества в целом: если на Украине нет реального экономического роста, никто ничего не производит, а власть и бизнес живут по принципу «переукрасть недоукраденное», то о каком современном вооружении может идти речь?

«Если там что-то и появится, то из-за рубежа: списанные американские катера, например, которые торжественно получал в США украинский президент Петр Порошенко. При такой политике армия, авиация и флот Украины целиком и полностью зависят от зарубежных хозяев. Захотят они, допустим, в антироссийских целях их немного модернизировать — начнет поступать военная техника, которая, правда, может быть обманным путем списана и продана втихаря украинскими должностными лицами тем же террористам. Не захотят — все останется, как сейчас», — заключил Владимир Соловейчик.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины «Никополь», «Бердянск», и «Яны Капу» нарушили государственную границу РФ и были задержаны в Азовском море. Для их остановки российским пограничникам пришлось применить оружие. В результате три украинских моряка получили легкие ранения. Корабли ВМСУ и их экипажи были задержаны, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.