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Россия и Мавритания обсудили сотрудничество в экономике и культуре

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Россия и Мавритания обсудили сотрудничество в экономике и культуре

Москва, 21 декабря. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил вопросы сотрудничества в экономике и культуре с послом Мавритании Сиди Мохаммедомом Ульд Талебом Амаром в Москве 20 декабря. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства РФ.

В ходе переговоров стороны подтвердили настрой Москвы и Нуакшота на дальнейшее развитие отношений между странами, включая углубление конструктивного политического диалога по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Дипломаты также обсудили вопросы, связанные с продвижением сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах.

«Талебу Амару был вручен нагрудный знак «За взаимодействие» Министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Ему вручили нагрудный знак за личный вклад в дело укрепления связей между Россией и Мавританией.

Автор: Данила Копп
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