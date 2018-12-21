Совфед одобрил декриминализацию наказания «за репосты и лайки»

Москва, 21 декабря. Совфед РФ одобрил пакет законов, который предусматривает частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства).

Статьи по наказаниям за так называемые лайки и репосты исключаются из Уголовного кодекса и переводятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях, если нарушения закона происходит впервые. Так, изменения вносятся в часть 1 статьи 282 УК РФ.

Теперь, если человек впервые привлекается по данной статье, то он будут оштрафован от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо на срок до 100 часов обязательных работ или же на 15 суток административного ареста. Сроки давности административного производства по этим правонарушениям будут продлены с трех месяцев до одного года.

Отметим, что при повторном нарушении может быть применена уголовная ответственность. Закон также будут распространяются на ранее возбужденные дела и вынесенные приговоры.