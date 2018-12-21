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В МИД РФ отреагировали на решение США вывести войска из Сирии

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В МИД РФ отреагировали на решение США вывести войска из Сирии

Москва, 21 декабря. В министерстве иностранных дел России отреагировали на решение Вашингтона вывести американские войска из Сирии.

«Надо посмотреть, как это решение будет выполняться», — сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Дипломат также напомнил, что нахождение американских сил в Сирии было незаконным. 

США проводят в Сирии операции по борьбе с терроризмом с 2014 году. В республике они действуют без официального разрешения Дамаска. 

На днях американский президент Дональд Трамп заявил, что США победили запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство»1 в Сирии.  Он напомнил, что цель присутствия американских войск в республике — победа над ИГ1. Позже стало известно, что американская сторона приступает к выводу своих войск из САР, это займет от 60 до 100 дней.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Данила Копп
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