Дамаск, 21 декабря. Великий муфтий Сирии Ахмад Бадр ад-Дин Хассун заявил, что террористическая война против Сирии была направлена на то, чтобы отвести ее от принципиальных и постоянных позиций. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), побывавший на встрече муфтия Хассуна с делегацией сирийских экспатриантов из Армении.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В ходе беседы Хассун подчеркнул важность постоянной связи экспатриантов с их родиной. В первую очередь это необходимо для того, чтобы весь мир узнал правду о САР и смог передать ее другим.

Главная цель экспатриантов — нести правду, справедливость, мир и истинный ислам, который отвергает терроризм, сектантство и экстремизм.

Со своей стороны члены делегации выразили благодарность сирийской правительственной армии, которая вернула безопасность и стабильность на большую часть территории сирийской республики.

Они искренне рады победам, достигнутым в ходе борьбы с боевиками. Сирийский народ храбро выстоял длительный период террористической оккупации, понес большие жертвы, но продолжил бороться за счастливое будущее страны. Члены делегации подчеркнули, что армянские экспатрианты являются неотъемлемой частью сирийского народа.

Ранее великий муфтий Сирии Ахмад Бадр ад-Дин Хассун дал интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором высоко оценил роль России в восстановлении родной страны. По его словам, то, что сделала Россия для Сирии — это послание всему мировому сообществу. Россия всегда стояла на правом — она поддерживала сирийский народ.

Россия поддержала САР на политической арене и в борьбе с боевиками, она всегда играла свою роль на Ближнем Востоке. Муфтий выразил надежду, что Россия не оставит свою роль в поддержке нашей страны, которая всегда стояла на стороне правды.