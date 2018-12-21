Китай провел первые успешные испытания купленных у России С-400

Пекин, 21 декабря. Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы с применением приобретенной у России зенитной ракетной системы С-400. Об этом рассказал военно-дипломатический источник в Китае.

Как пишет ТАСС, С-400 поразила баллистическую мишень, которая летела на скорости три километра в секунду. Как уточнил источник, тестовые стрельбы были проведены в первой декаде декабря. Они прошли на китайском полигоне с одним из двух дивизионов С-400. В ходе занятий была выпущена ракета 48Н6Е. Цель была поражена ею на предельной дальности – коло 250 километров.

Ранее сообщалось, что сервисный центр по ремонту С-400 может появиться в Китае. В 2015 году был заключен контракт на поставку С-400. До 2020 года поставки должны завершиться.

Напомним, ранее Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400, платежи будут осуществляться в рублях.