Киев, 21 декабря. Верховная рада в пятницу передала на подпись президента Украины Петра Порошенко закон о переименовании канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

В четверг Рада приняла закон, согласно которому каноническая УПЦ будет обязана сменить название. Депутаты хотят запретить канонической церкви именоваться «украинской». Чтобы закон был опубликован и вступил в силу, его должен подписать президент страны.

Экспертное управление Верховной рады признало закон противоречащим конституции страны. Речь идет о 35 статье закона, согласно которой каждый гражданин Украины имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Заблокировать закон о переименовании попросила Порошенко каноническая УПЦ.

Как объяснили RT эксперты, с помощью переименования канонической церкви Киев хочет подготовить почву для рейдерского захвата храмов УПЦ МП, чтобы передать их так называемой Украинской поместной православной церкви.

В прошлую субботу, 15 декабря, в Киеве прошел так называемый «объединительный собор». Главой новой украинской церкви на нем был избран Епифаний Думенко. При этом в основном в соборе принимали участие представители раскольнических религиозных структур, от канонической УПЦ на нем присутствовали только два епископа.

Глава «единой» украинской церкви необходим Киеву, чтобы неканоническая украинская церковь получила автокефалию. Предоставить ее религиозной структуре президент страны Петр Порошенко попросил Вселенский собор в апреле. Украинские власти рассчитывают, что томос будет передан в январе. Церковная реформа позволит Киеву контролировать религиозную сферу и влиять на назначения руководства в церкви.