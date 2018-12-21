Петербургский суд принял иск бухгалтера ФАН против Минюста США

Санкт-Петербург, 21 декабря. Сестрорецкий районный суд принял иск от бухгалтера Федерального агентства новостей Елены Хусяйновой против Минюста США, который нанес вред ее достоинству и деловой репутации, сообщили в пресс-службе суда.

Хусяйнова подала иск в петербургский суд на Минюст США, который разместил в открытом доступе — на своем сайте — ее персональные данные. Бухгалтер ФАН обвинила американское ведомство в распространении недостоверной информации, которая наносит вред ее чести, достоинству и деловой репутации.

Россиянка отмечает, что клеветническая информация должна получить опровержение, а затем – быть удалена. Хусяйнова требует возмещения морального вреда и принесения официальных извинений со стороны Минюста. Иск был принят Сестрорецким районным судом, который расположен по месту жительства женщины.

Напомним, в США продолжают выдвигать обвинения в адрес российских юридических и физических лиц о якобы вмешательстве в выборы президента США. Никаких доказательств в Вашингтоне по-прежнему представлено не было, однако список «виновных» продолжает расширяться. Любопытно, что попасть в него, как оказалось, может кто угодно.

Так, в октябре этого года во «вмешательстве» в избирательные процессы Минюст США обвинил бухгалтера Федерального агентства новостей. Хусяйнова опровергла все обвинения. Она отметила, что является простой русской женщиной и не имеет никакого отношения к выборам в Штатах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала обвинение бухгалтера ФАН абсурдом.