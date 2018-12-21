На Украине заявили о повышении боевых возможностей военно-морских сил

Киев, 21 декабря. Глава украинского министерства обороны Степан Полторак заявил о повышении боевых возможностей военно-морских сил страны.

«Создан боеспособный воинский коллектив с высоким уровнем подготовки, ответственности и патриотизма», — приводит слова украинского министра пресс-служба Минобороны.

В качестве «достижения» украинской стороны Полторак отметил переход группы кораблей ВМСУ через Керченский пролив в Азовское море. При этом, стоит отметить, в конце ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» не добрались до Керченского пролива, так как были задержаны российскими пограничниками за незаконное пересечение государственной границы.

Полторак сообщил, что Киев принял на вооружение новые образцы техники, которую в скором времени начнут испытывать. Он также напомнил о предстоящих испытаниях десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр».